Torcedores vão à loucura com atuação de Coutinho em Vasco X Atlético-MG

O Vasco encarou o Atlético-MG nesta quarta-feira (4), no São Januário, pela 37ª rodada do Brasileirão. O primeiro tempo foi marcado pela reclamação dos torcedores vascaínos por um pênalti não marcado em cima de Coutinho. O Pequeno Mágico ainda brilhou com gol marcado no segundo tempo, que garantiu a vitória vascaína.

No segundo tempo, Veggeti abriu o placar para o Vasco, com assistência de Philippe Coutinho. Além da assistência, o camisa 11 fez seu primeiro gol em São Januário nesta segunda passagem pelo cruz-maltino e garantiu a vitória por 2 a 0.

Vasco venceu o Atlético-MG no Brasileirão (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Aos 19 minutos de jogo, Mateus Carvalho roubou a bola no meio-campo e lançou para Lucas Piton, que levantou no bico da área. O camisa 11, dominou e finalizou de primeira.

— A gente estava em um momento difícil. Não estávamos conseguindo vencer os jogos. Foi um jogo importante, em uma briga direta pela sul-americana. Um dia muito feliz aqui, a torcida está feliz. Era importante fazer um jogo em casa assim — celebra Philippe Coutinho

