Torcedores do Vasco terão pacotes para jogo contra o Lanús

Os torcedores do Vasco poderão comprar pacotes de viagem para o confronto contra o Lanús, na Argentina. O duelo acontece na próxima terça-feira (13), no Estádio Ciudad de Lanús, e será válida pela quinta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. A Absolut Sport, agência multinacional de experiências esportivas e parceira oficial da Conmebol desde 2022, é a responsável pela comercialização dos pacotes.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

O serviço, disponível apenas para os torcedores do Gigante da Colina, inclui passagem aérea saindo do Rio de Janeiro direto para Buenos Aires, hospedagem, ingresso oficial para o setor visitante, transfer, seguro viagem e assistência in loco 24h.

— Sabemos da paixão do torcedor vascaíno e dessa vontade de acompanhar a equipe em todos os lugares. Por isso, buscamos oferecer um serviço confiável e de qualidade, que garante segurança, excelência e conforto como visitante. Queremos facilitar a vida do torcedor, para que ele possa viajar tranquilo e se preocupar apenas em apoiar o clube em qualquer lugar do continente — aponta Joaquim Lo Prete, Country Manager da Absolut Sport Brasil.

continua após a publicidade

A Absolut Sport comercializa pacotes para competições como Libertadores, Sul-Americana, Mundial de Clubes e Champions League. Além de atender a Conmebol, a agência também firmou acordos estratégicos nos últimos anos com equipes brasileiras, como Botafogo e Fluminense.

➡️ Vasco tem Rodrigo Caetano como ‘Plano A’ para assumir o cargo de diretor de futebol