Escrito por Lance! • Publicada em 02/06/2024 - 18:25 • São Paulo (SP)

Após a maior goleada aplicada pelo Flamengo em cima do Vasco Vasco , torcedores se mostraram revoltados com o placar de 6 a 1 deste domingo (2), no Maracanã, pela sétima rodada do Brasileirão. O Cruz-Maltino chegou a abrir o marcador com Vegetti, mas foi surpreendido pelo rival que virou rapidamente ainda no primeiro tempo. Pelo Rubro-Negro, marcaram Everton, Pedro, David Luiz, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel. Veja algumas reações nas redes sociais.

Melhor o Vasco fechar as portas logo antes de passar mais vergonha durante o ano — Léo sem Jardim (@leomenezes1898) June 2, 2024

Se um dia eu fui feliz nessa vida saiba que o Vasco tirou toda a minha felicidade e eu sempre estou assim: pic.twitter.com/Qcn25ohwNa — Central do CR Vasco Da Gama (@central_gama) June 2, 2024

O Vasco literalmente RESSUSCITOU todos os jogadores que estavam em baixa no Flamengo, literalmente TODOS.



Esse clube não pode acabar nunca, é o maior freguês de todos. — vnᶜʳᶠ (@crfvnc) June 2, 2024

O foda é saber que o Gary Medel vai sair do Vasco, e Léo Pelé vai continuar como titular, é uma vergonha isso 🤬😪 — Rangel Felipe (@RangeelFelipe94) June 2, 2024

Vasco tá acumulando vergonha e quem toma no cu é quem realmente se importa com esse clube, a torcida!! — Samantha ✠ (@SamanthaDias9) June 2, 2024

o Flamengo esculachando o Vasco meu Deus que vergonha — lala (@lalarnevess) June 2, 2024

o Vasco é uma vergonha. — 𝒃𝒂𝒕𝒆𝒏𝒅𝒐 𝒑𝒐𝒆𝒕𝒂 (@batendopoeta) June 2, 2024