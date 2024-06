Torcedores do Vasco fazem protesto e cobram Pedrinho e jogadores; veja

Copiar Link

Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 05/06/2024 - 11:44 • Rio de Janeiro (RJ)

Torcedores do Vasco foram até o Centro de Treinamento Moacyr Barbosa para realizar protesto contra o momento conturbado do clube. Durante a manifestação, alguns jogadores foram cobrados ao chegarem no local, e o presidente Pedrinho parou para ouvir os vascaínos.

O protesto foi realizado independentemente de torcidas organizadas. A motivação foi o momento ruim da equipe, especialmente após a goleada por 6 a 1 sofrida diante do Flamengo, no último final de semana.

Protesto no CT do Vasco (Foto: Reprodução)

De acordo com pessoas que estavam no protesto, a intenção era conversar pacificamente com jogadores do Vasco, mas houve repressão às manifestações. Algumas faixas também foram estendidas, com frases como "medíocres", "capitão frouxo" e "fora Lúcio", em alusão ao CEO da SAF, Lúcio Barbosa.

Alguns jogadores pararam para atender aos manifestantes, como Victor Luís e Léo Jardim, enquanto outros não. O técnico Álvaro Pacheco não teria atendido aos torcedores. O presidente Pedrinho, por outro lado, pediu para que as cobranças se concentrem nele.

— É melhor vocês falarem comigo, cobrarem de mim, deixar os jogadores tranquilos. Eu volto aqui e falo com vocês - afirmou Pedrinho.

O mandatário também se pronunciou oficialmente na terça-feira (4), e definiu a goleada para o Flamengo como inaceitável.

— É um jogo inadmissível, que é uma derrota inadmissível, inaceitável da forma que foi — disse. Clique aqui e leia a declaração completa.

Faixa de protesto no CT do Vasco (Foto: Reprodução)