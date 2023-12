O Vasco teve dinheiro para se reforçar, mas isso nem sempre é garantia de sucesso. O Lance! apontou as três piores contratações feitas pelo Cruz-Maltino e o critério foi o custo-benefício do jogador na temporada. Por esse motivo, o lateral-esquerdo Jefferson, que sequer jogou, o meia Carabajal e o atacante Rwan Cruz não entraram no Top-3.