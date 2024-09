Técnico do Vasco dispara sobre troca de datas na Copa do Brasil: ‘A gente se sentiu prejudicado’

Rafael Paiva, treinador do Vasco (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Publicada em 29/09/2024 - 22:03 • Rio de Janeiro

A mudança de datas da semifinal da Copa do Brasil foi pauta na coletiva do treinador do Vasco, Rafael Paiva, após o empate contra o Cruzeiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a decisão divulgada neste sábado (28) pela CBF, o Cruzmaltino enfrentará o Atlético-MG pelo jogo de volta da competição no dia 19 de outubro, às 18h30 (de Brasília).

Paiva reafirmou as palavras de Pedrinho, presidente, e Marcelo Sant'Ana, executivo de futebol, na posição contrária ao que foi decidido. Na visão de Paiva, o Vasco foi prejudicado, mas garantiu prontidão dentro de campo.

-Pedrinho e Marcelo já posicionaram o que o Vasco pensa. A gente sofreu contra o Athletico-PR a convocação do Puma e do Menezes. Um chegou na noite da véspera, outro, no dia do jogo. A gente achou que a Justiça seria manter a data. A gente sofreu com isso e seria mais justo manter. Houve as mudanças e a gente se sentiu prejudicado. É importante colocar o que o Vasco pensa. Na parte tática, a gente precisa estar pronto, não pode tirar a concentração. Nossas estratégias tem de ser coerentes.

Mateus Vital, jogador do Cruzeiro, disputa lance com Philippe Coutinho, jogador do Vasco, durante partida pelo Campeonato Brasileiro. Foto: Gilson Lobo/AGIF

Mudança de datas na semifinal da Copa do Brasil: posição oficial

-A CBF entra em contato com o Vasco através de um ofício consultando a mudança de data do jogo. Imediatamente, a gente nega esse pedido, dando até uma alternativa de mudança para o dia 16, uma antecipação de um dia. E a CBF ignora completamente a negativa do Vasco e atropela isso. Sendo que o Vasco jogou numa situação idêntica, tendo alguns jogadores retornando na madrugada do dia do jogo contra o Athletico-PR. Então, já coloca completamente em dúvida essa tomada de decisão da CBF.

- O adversário está sendo beneficiado, porque o Vasco jogou com jogadores que chegaram cansados das suas viagens e servindo das suas seleções. O adversário está sendo beneficiado, isso para mim é muito claro. O outro ponto é o seguinte, só falta o adversário agora escolher o árbitro para o jogo. A CBF perde completamente, para mim, a credibilidade tomando essa decisão. O Vasco não quer ser beneficiado. O Vasco quer justiça. E não está sendo justo. Porque a situação é similar à que o Vasco enfrentou. Hoje, o Atlético-MG e o Flamengo estão sendo beneficiados por essa decisão da CBF. Então, o Vasco está indignado com a decisão. Inclusive, eu falei com o Sr. Júlio Avellar, por telefone, que não concordava com a situação da troca de datas e de campeonatos. Antecipando o Campeonato Brasileiro e empurrando a Copa do Brasil para o final de semana. Então, fica aqui o repúdio e, obviamente, a indignação do Club de Regatas Vasco da Gama