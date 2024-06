Álvaro Pacheco busca dar mais consistência ao Vasco nas próximas semanas (Fotos: Leandro Amorim/Vasco)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/06/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Em sua estreia no comando do Vasco, Álvaro Pacheco se desculpou com os torcedores por conta da histórica goleada sofrida pelo Flamengo. O treinador tem 10 dias até o confronto com o Palmeiras, pela 8ª rodada do Brasileirão, em busca de uma reabilitação.

Apesar da derrota, o português não se mostrou abalado com a sequência de seu trabalho e apontou o que o elenco precisa fazer para corrigir os problemas. O comandante também elogiou seus jogadores por conta de um início de partida dominante.

- Nós entramos muito bem. Tentamos equilibrar o jogo. Tivemos situações para poder fazer o segundo, mas quando sofremos um gol, a equipe perdeu o controle emocional. O que pretendemos e o que é minha convicção, não muda em nada no que será o nosso trabalho, no que vamos desempenhar e no orgulho que eles terão dessa equipe. Temos que ter noção do que tínhamos que fazer para nos tornar mais fortes.

Com apenas nove dias de trabalho com o novo elenco, Álvaro Pacheco acredita que o Vasco tenha sofrido emocionalmente com o primeiro gol sofrido. No entanto, o português espera ampliar o bom desempenho demonstrado no primeiro terço da partida.

- Eu acho que olhando para aquilo o que foi o nosso início, fomos uma equipe com capacidade de controle de jogo. Mas o que estamos construindo são hábitos novos. Aconteceu um imprevisto, que foi o gol, e eles se esqueceram das referências novas e foram as referências antigas. Começamos a permitir muitos espaços ao Flamengo. Deixamos de controlar o jogo. Os 30 minutos foram muito bons do Vasco. É nisso que temos que nos agarrar e prolongar isso por mais tempo.

Depois da Data Fifa, o Vasco visita o Palmeiras em busca da reabilitação. A equipe de Abel Ferreira não vem convencendo seus torcedores por conta dos últimos jogos marcados por tropeços ou vitórias magras.

Com isso, Álvaro Pacheco precisa agilizar os processos que estão sendo feitos junto ao elenco e incutir sua ideia no plantel. E evitar uma nova derrota que machucou o coração dos vascaínos que querem acreditar em uma nova era.