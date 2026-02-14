Fernando Diniz define escalação do Vasco para enfrentar o Volta Redonda
A bola rola às 21h30 pelas quartas de final do Carioca
O técnico Fernando Diniz definiu a escalação do Vasco para a partida contra o Volta Redonda. Para o confronto da noite deste sábado (14), às 21h30 (de Brasília), pelas quartas de final do Carioca, o treinador repete o onze inicial da derrota por 1 a 0 diante do Bahia.
O Vasco, então, entra em campo com: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Cauan Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gomez e Brenner.
O Voltaço, por sua vez, está escalado da seguinte forma:
No departamento médico, Jair e Hugo Moura seguem fora. Cuiabano, reforço que chegou nesta janela de início do ano, aprimora a parte física e também não fica à disposição.
Como terminou a fase de grupos na frente do Volta Redonda, o Vasco manda a partida em sua casa. Caso avance para às semifinais, enfrenta Fluminense ou Bangu, que se enfrentam na segunda-feira (16).
O regulamento do Campeonato Carioca prevê que, caso as equipes empatem, em confronto de jogo único, a decisão irá para os pênaltis. Já na fase seguintes, os embates serão em jogos de ida e volta.
Fernando Diniz pressionado no Vasco
Com os desempenhos abaixo do esperado, o técnico Fernando Diniz encara fortes críticas no comando do Vasco. Na derrota para o Bahia na última rodada do Brasileirão, o treinador foi vaiado e xingado pelos torcedores em São Januário. Ou seja, o time carioca conta com uma forte pressão do seu torcedor pelo triunfo neste sábado.
