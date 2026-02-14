menu hamburguer
Vasco

Fernando Diniz define escalação do Vasco para enfrentar o Volta Redonda

A bola rola às 21h30 pelas quartas de final do Carioca

6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/02/2026
20:34
Fernando Diniz conversa com a imprensa após tropeço do Vasco contra o Bahia (Foto: Matheus Lima / Vasco)
imagem cameraFernando Diniz conversa com a imprensa após tropeço do Vasco contra o Bahia (Foto: Matheus Lima / Vasco)
O técnico Fernando Diniz definiu a escalação do Vasco para a partida contra o Volta Redonda. Para o confronto da noite deste sábado (14), às 21h30 (de Brasília), pelas quartas de final do Carioca, o treinador repete o onze inicial da derrota por 1 a 0 diante do Bahia.

O Vasco, então, entra em campo com: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Cauan Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gomez e Brenner.

O Voltaço, por sua vez, está escalado da seguinte forma:

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

No departamento médico, Jair e Hugo Moura seguem fora. Cuiabano, reforço que chegou nesta janela de início do ano, aprimora a parte física e também não fica à disposição.

Como terminou a fase de grupos na frente do Volta Redonda, o Vasco manda a partida em sua casa. Caso avance para às semifinais, enfrenta Fluminense ou Bangu, que se enfrentam na segunda-feira (16).

O regulamento do Campeonato Carioca prevê que, caso as equipes empatem, em confronto de jogo único, a decisão irá para os pênaltis. Já na fase seguintes, os embates serão em jogos de ida e volta.

Cauan Barros chega a São Januário para Vasco x Volta Redonda (Foto: Matheus Lima / Vasco)
Cauan Barros chega a São Januário para Vasco x Volta Redonda (Foto: Matheus Lima / Vasco)

Fernando Diniz pressionado no Vasco

Com os desempenhos abaixo do esperado, o técnico Fernando Diniz encara fortes críticas no comando do Vasco. Na derrota para o Bahia na última rodada do Brasileirão, o treinador foi vaiado e xingado pelos torcedores em São Januário. Ou seja, o time carioca conta com uma forte pressão do seu torcedor pelo triunfo neste sábado.

