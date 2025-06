O grupo da 777 Partners terá as ações de todos os clubes de futebol leiloadas nesta sexta-feira, em Nova York, incluindo as do Vasco. De que forma isso afeta ao Cruz-Maltino? O Lance explica abaixo.

Em contato com o especialista João Chiminazzo, o advogado entende que a liminar faz com que o leilão não interfira no Vasco.

- Entendo que com a Liminar, a 777 ou de alguém arrematar as ações no leilão, não terão interferência no Vasco - afirmou o advogado.

Qual o entendimento do Vasco?

Felipe Carregal, vice-presidente jurídico do Vasco, acredita que o clube tem respaldo, tendo em vista que o acordo de acionistas proibia a venda indireta do controle da SAF. Ou seja, ao invés de vender as ações diretamente, é feita uma negociação da empresa que controla.

- Não tínhamos ciência desse leilão. O Vasco não foi avisado. Mas, por outro lado, estamos muito tranquilo em relação a isso. Qualquer movimentação acionária, mesmo alienação indireta do controle, caso ocorra lá fora, não tem eficácia no Brasil. Não se aplica aqui - disse Felipe Carregal em entrevista ao canal "Colina em Foco". E seguiu explicando:

- Já existia no acordo de acionistas uma vedação expressa para esse tipo de operação, a venda indireta do controle. Você ao invés de vender as ações diretamente, você vende a empresa que controla as ações por terceiro. Isso já estava vedado no acordo firmado com a 777. Se não valia lá, não vai valer agora. A decisão que a gente obteve em maio de 2024, suspende os direitos políticos e patrimoniais da 777 Carioca. Vamos supor: um terceiro adquire essa empresa lá fora. Ele vai chegar no Brasil, se apresentar ao juiz e ao Vasco e a nossa resposta vai ser que não o conhecemos e que não tem eficácia para mim. O Vasco não reconhece isso no Brasil. É absolutamente ineficaz qualquer movimentação acionária, caso ocorra nos Estados Unidos.

