Ídolos do Vasco são homenageados pelo Museu da Pelada

Os torcedores do Vasco têm compromisso marcado neste sábado (7): o Gigantes do Museu, evento promovido pelo Museu da Pelada, vai transformar o Bigorrilho Leblon em palco de um encontro histórico com craques que marcaram época no clube. A partir das 11h, a resenha está garantida com um timaço de ex-jogadores que vestiram com orgulho a camisa cruz-maltina.

Entre os craques confirmados estão Luisinho, William, Acácio, Alexandre Torres, Zanata, Brito, Paulo César Puruca, Gaúcho, Galdino, Paulinho Pereira, Ernani, Marco Antônio, Edu, Alfinete e Renê, além de muitos outros ex-jogadores. E para completar o timaço, o lendário técnico Antônio Lopes, campeão brasileiro em 97 e da Libertadores em 98.

— A ideia é celebrar esses ídolos de forma descontraída, com o carinho que merecem. O Gigantes do Museu é um momento de memória viva, emoção e gratidão ao futebol que marcou nossas vidas — disse o idealizador do Museu da Pelada, Sérgio Pugliese, destacando a importância do encontro.

A entrada é gratuita e o evento promete muita história boa, emoção e, claro, aquela resenha que só quem viveu sabe contar.

Entrada: gratuita

Local: Bigorrilho Leblon (Av. Ataulfo de Paiva, 814)

Data: sábado, 7 de junho

Horário: a partir das 11h

