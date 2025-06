Cria do Vasco, Marlon Gomes visitou o CT Moacyr Barbosa na tarde desta quinta-feira (5). Em conversa com a tv oficial do clube, o meia do Shakhtar Donetsk disse que espera estar de volta ao Cruz-Maltino em breve.

- Estou muito feliz por volta para minha casa e rever os amigos que o futebol me proporcionou. Fiquei muito feliz de ver a minha filha aqui e a gente ser bem recebido. Fico muito feliz de poder estar perto e espero que logo em breve eu possa estar de volta - afirmou Marlon Gomes. E contou como faz para assistir o Vasco na Europa:

- Às vezes aqui é noite e lá é madrugada. Coloco o despertador para assistir 15/20 minutos e durmo de novo. No outro dia, eu pego o primeiro tempo indo para o treino e na volta assisto o segundo. Consigo ver nos momentos que estou livre. A diferença de fuso horário é de seis horas e às vezes fica ruim para assistir. Mas vejo sempre que posso.

Marlon Gomes foi vendido pelo Vasco em janeiro de 2024. O Shakthar Donetsk pagou 12 milhões de euros à época e o valor pode aumentar para 16 milhões de euros (R$ 85 milhões).

Pelo Vasco, Marlon Gomes fez 44 jogos entre os profissionais. O meia marcou dois gols e deu três assistências.

