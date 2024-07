Sem marcar há quatro jogos, Vegetti reencontra vítima de primeiro gol pelo Vasco

(Foto: Daniel Ramalho/Vasco)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/07/2024 - 16:33 • Rio de Janeiro (RJ)

Grande nome do Vasco, Pablo Vegetti vive uma sequência de quatro jogos sem marcar. Neste domingo, às 19h, na Arena Condá, o argentino reencontra o Grêmio, vítima do primeiro gol do artilheiro pelo clube.

Decisivo na estreia

Dois dias depois de ser anunciado pelo Vasco, Vegetti já mostrou que mudaria história do clube naquele campeonato. Saindo do banco, o argentino recebeu de Gabriel Pec e marcou, de cabeça, o gol da vitória do Cruz-maltino. Até o fim da temporada, o artilheiro marcou outros 10 gols e deu uma assistência, salvando o Vasco do rebaixamento.

Desde que chegou, Vegetti atuou em 51 jogos pelo Vasco, marcando 24 gols e dando três assistências.

Estatísticas de Grêmio x Vasco

Grêmio e Vasco já se enfrentaram em 83 oportunidades, com 25 vitórias do Vasco, 21 empates e 37 vitórias do Imortal. Em partidas do Brasileirão, são 64 jogos, com 22 vitórias do Gigante da Colina, 14 empates e 28 triunfos do Tricolor Gaúcho.

Como mandante, o Imortal ostenta uma larga vantagem. São 45 jogos, com apenas seis vitórias do Vasco. O Grêmio ganhou 32 e empatou 7. No último encontro, em São Januário, pelo Brasileirão deste ano, vitória do Vasco por 2 x 1.

Porto Alegre, RS, 03.12.2023: FUTEBOL- Rodrigo Ely (c) do Grêmio e Pablo Vegetti do Vasco, durante lance em partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol 2023, realizado na Arena, na noite deste domingo (03), em Porto Alegre, RS FOTO: EDU ANDRADE/Fatopress

✅ FICHA TÉCNICA - Grêmio x Vasco



Brasileirão - 20ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 28 de julho de 2024, às 19h

📍 Local: Arena Condá

📺 Onde assistir: Premiere e Tempo Real do Lance!

Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG-Fifa)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP-VAR-Fifa)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro, Jemerson, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Dodi (Pepê) e Edenilson; Cristaldo, Nathan e Soteldo. Técnico: Renato Gaúcho

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Piton; Hugo Moura e Matheus Carvalho; Adson, Praxedes e David; Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.