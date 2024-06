Sem espaço no time titular, Gary Medel está de saída do Vasco

(Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lucas Gomes e Matheus Guimarães • Publicada em 11/06/2024 - 16:18 • Rio de Janeiro (RJ)

Peça importante na fuga do Vasco do rebaixamento em 2023, o zagueiro Gary Medel está de saída do clube. De acordo com jornalista argentino Germán García Grova, o destino do jogador, que chegou à Colina Histórica no meio do ano passado, será o Boca Juniors-ARG. A informação foi confirmada pelo Lance!

Conversas avançadas

De acordo com o jornal argentino, as conversas estão avançadas e caminham para um desfecho positivo, com o chileno já tendo feito um acordo verbal com o Boca. A ideia dos Xeneize é acertar os últimos detalhes até o fim de semana e estrear o novo contratado, que passou pelo clube de 2009 a 2011, contra o Almirante Brown, no dia 19/06, pela Copa Argentina. Em sua primeira passagem pelo Boca, disputou 48 jogos e marcou sete gols.

Medel no Vasco

Com a camisa do Vasco, o chileno atuou em 32 partidas, mas não marcou gols. Em 2023, foi um dos pilares da equipe que escapou do rebaixamento na última rodada.

Zagueiro é interesse antigo de Riquelme

Em março deste ano, após uma derrota para o Unión Santa Fé, o presidente Riquelme já havia dado uma declaração sonhando com o retorno do defensor.

-Falamos com muitos jogadores. Com aqueles que foram meus companheiros, continuo tendo uma boa relação. Faz um ano que estamos esperando a possibilidade de uma vaga e chegou um momento em que o tempo estava acabando, mas tenho uma relação de toda a vida com Gary Medel e disse a ele que não havia a possibilidade de abrir o espaço. Ele morre de vontade de voltar a jogar aqui. Foi aí que perdemos a chance de contar com ele-, explicou Riquelme.