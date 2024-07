Coutinho e Payet estão fora da lista de relacionados do Vasco (Foto: Leandro Amorim/Vasco)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 16/07/2024 - 17:38 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco divulgou a lista de relacionados para o jogo contra o Atlético-GO, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Não será desta vez que o Cruz-Maltino vai contar com os reforços de Philippe Coutinho, Souza, Alex Teixeira e Emerson Rodríguez, além do retorno de Dimitri Payet.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Vasco

Philippe Coutinho está regularizado e já pode voltar a jogar pelo Vasco. No entanto, o meia-atacante ficou de fora por opção de Rafael Paiva. Já Alex Teixeira, Souza e Emerson Rodríguez ainda não constam no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Em relação a Dimitri Payet, o meia francês será preservado pela comissão técnica. O camisa 10 já treina com o grupo e está em fase avançada de transição.

Além disso, o Vasco segue sem João Victor e Estrella. O zagueiro evolui no tratamento com atividades no campo. Já o meia segue o protocolo do Departamento de Saúde e Performance (Desp), com a fisioterapia.

🗒️ CONFIRA A LISTA DE RELACIONADOS DO VASCO:

Goleiros: Keiller, Léo Jardim e Pablo;

Laterais: Leandrinho, Lucas Piton, Paulo Henrique, Puma Rodríguez e Victor Luis;

Zagueiros: Léo, Maicon e Rojas;

Volantes: Galdames, Hugo Moura, Mateus Carvalho, Sforza e Zé Gabriel;

Meias: JP e Praxedes;

Atacantes: Adson, David, GB, Rayan, Rossi e Vegetti.

Vasco enfrenta o Atlético-GO no Brasileirão Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Vasco e Atlético-GO se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 19h, no Estádio Antônio Accioly.