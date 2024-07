Novo técnico do Corinthians, Ramón Díaz assumiu Vasco em situação pior no Brasileirão; relembre campanha

Ramón Díaz foi anunciado apresentado oficialmente pelo Corinthians nesta segunda-feira (15) (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians







Escrito por Lance! • Publicada em 15/07/2024 - 19:38 • São Paulo (SP)

Ramón Díaz assume o Corinthians com o mesmo desafio que enfrentou no comando do Vasco na última temporada: livrar o clube do rebaixamento. No entanto, apesar de possuir apenas duas vitórias no Brasileirão, a equipe paulista apresenta uma campanha superior a do rival à época no momento da contratação do profissional.

Com 12 pontos conquistados em 16 rodadas, o Timão ocupa a décima sétima colocação na tabela de classificação, três pontos atrás do Vitória, primeiro time fora do Z-4. Com 25% de aproveitamento.

Quando assumiu o Vasco, em junho de 2023, o clube estava na décima nona colocação, com nove pontos conquistados em 14 rodadas, quatro atrás do Bahia, primeiro clube fora da zona de rebaixamento. O aproveitamento do Cruz-Maltino era de 21,4%.

Recuperação histórica

Após apresentar rendimento abaixo do esperado no início do Brasileirão, o Vasco conseguiu, entre as 20 equipes da Série A, a maior evolução no segundo turno da competição.

Sob comando de Ramón Díaz, o Cruz-Maltino somou 36 dos 45 pontos que conquistou na competição (80% do montante total), marca suficiente para livrar o time carioca do descenso à segunda divisão na última rodada.