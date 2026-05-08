Renato Gaúcho deve ganhar reforço de peso para Vasco x Athletico-PR

O técnico Renato Gaúcho deve contar com um importante reforço para a partida entre Vasco e Athletico-PR, no próximo domingo (10), pelo Campeonato Brasileiro. O Lance! apurou com exclusividade que o lateral-esquerdo Cuiabano voltou a treinar com o elenco e deve ser relacionado para o confronto após se recuperar de um edema no músculo posterior da coxa esquerda.

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A lesão aconteceu durante a partida contra o Corinthians, no último dia 26. Desde então, o jogador desfalcou o Cruz-Maltino nos compromissos diante de Olimpia, Flamengo e Audax Italiano, além de perder parte das atividades no CT Moacyr Barbosa.

Cuiabano ao lado Andrés Gómes em treino do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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Emprestado pelo Nottingham Forest até o fim da temporada, Cuiabano demorou um pouco para estrear com a camisa vascaína. O lateral chegou ao clube sem as melhores condições físicas após atuar pouco na Europa, acumulando apenas partidas pela equipe sub-21 do clube inglês. No entanto, após ganhar sequência, rapidamente assumiu a titularidade no setor. Até o momento, o jogador soma 11 partidas, com dois gols marcados e três assistências pelo Vasco.

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Adson e Hugo Moura devem ganhar vaga no time titular

Além da possível volta de Cuiabano, Renato Gaúcho também deve promover mudanças na equipe titular. O atacante Adson e o volante Hugo Moura ganharam força nos últimos jogos e têm chances de começar atuando contra o Athletico-PR. Utilizados com maior frequência na equipe alternativa que disputa a Copa Sul-Americana e entrando ao longo das partidas do Brasileirão, ambos aproveitaram as oportunidades recentes.

Hugo Moura durante treino do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Adson, inclusive, virou um dos nomes mais pedidos pela torcida para atuar no lado oposto ao colombiano Andrés Gómez no setor ofensivo. Já Hugo Moura chega em alta após marcar o gol salvador no empate diante do Flamengo, resultado que manteve o Vasco próximo da parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro.

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