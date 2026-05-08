Renato Gaúcho deve ganhar reforço de peso para Vasco x Athletico-PR
Cuiabano se recuperou de lesão muscular sofrida contra o Corinthians
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O técnico Renato Gaúcho deve contar com um importante reforço para a partida entre Vasco e Athletico-PR, no próximo domingo (10), pelo Campeonato Brasileiro. O Lance! apurou com exclusividade que o lateral-esquerdo Cuiabano voltou a treinar com o elenco e deve ser relacionado para o confronto após se recuperar de um edema no músculo posterior da coxa esquerda.
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A lesão aconteceu durante a partida contra o Corinthians, no último dia 26. Desde então, o jogador desfalcou o Cruz-Maltino nos compromissos diante de Olimpia, Flamengo e Audax Italiano, além de perder parte das atividades no CT Moacyr Barbosa.
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Emprestado pelo Nottingham Forest até o fim da temporada, Cuiabano demorou um pouco para estrear com a camisa vascaína. O lateral chegou ao clube sem as melhores condições físicas após atuar pouco na Europa, acumulando apenas partidas pela equipe sub-21 do clube inglês. No entanto, após ganhar sequência, rapidamente assumiu a titularidade no setor. Até o momento, o jogador soma 11 partidas, com dois gols marcados e três assistências pelo Vasco.
Adson e Hugo Moura devem ganhar vaga no time titular
Além da possível volta de Cuiabano, Renato Gaúcho também deve promover mudanças na equipe titular. O atacante Adson e o volante Hugo Moura ganharam força nos últimos jogos e têm chances de começar atuando contra o Athletico-PR. Utilizados com maior frequência na equipe alternativa que disputa a Copa Sul-Americana e entrando ao longo das partidas do Brasileirão, ambos aproveitaram as oportunidades recentes.
Adson, inclusive, virou um dos nomes mais pedidos pela torcida para atuar no lado oposto ao colombiano Andrés Gómez no setor ofensivo. Já Hugo Moura chega em alta após marcar o gol salvador no empate diante do Flamengo, resultado que manteve o Vasco próximo da parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro.
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