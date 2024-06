Reforma de São Januário: Vereadores aprovam em primeira sessão o projeto do potencial construtivo do estádio do Vasco

Foto: Projeto de Sergio Moreira Dias, Felipe Nicolau, Willian Freixo, Clarissa Pereira e Ana Carolina Dias







Os vereadores do Rio de Janeiro aprovaram pela maioria, em primeira votação, o projeto do potencial construtivo para a reforma de São Januário, o estádio do Vasco.

Próximos passos

Ainda haverá a terceira audiência pública sobre o potencial construtivo da reforma de São Januário, que será realizada na Colina Histórica, na próxima terça-feira, às 19h.

-Este é um projeto importante não só para o Vasco, mas para toda a cidade. A Câmara está fazendo o papel, discutindo com celeridade e de forma responsável. Agora vamos fazer mais uma audiência e seguir para a apresentação de emendas, aprimorar o texto e, se tudo der certo, aprovar em definitivo antes do recesso — disse Carlos Caiado, presidente da Câmara.

O Projeto do novo São Januário

A reforma de São Januário está orçada em R$ 506 milhões. O Vasco espera arrecadar R$ 500 milhões através da lei do potencial construtivo. O que se tem no projeto de lei é um valor que seja compatível com o que a Prefeitura está "dando" ao Vasco.

Com isso, a obra se torna viável para o clube. O Vasco também pretende realizar a venda dos naming rights de São Januário para captar mais recursos e aumentar o orçamento da reforma do estádio. Esse plano visa a ampliação de São Januário para 46 mil torcedores. A proposta, desenvolvida por torcedores, conta com opiniões de vascaínos e moradores da Barreira para atualizações.

