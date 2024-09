Marcelo Sant'anna é o diretor de futebol do Vasco (Foto: Leandro Amorim/Vasco)







Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 04/09/2024 - 03:30 • Rio de Janeiro (RJ)

A janela de transferências fechou e o Vasco não contratou a prioridade máxima para reforçar o time: um zagueiro. Com isso, o Cruz-Maltino vai precisar ser criativo para acertar com um jogador livre no mercado para esta posição, dentro das condições do clube.

O Vasco até que tentou diversas opções para preencher esta lacuna no elenco. Foram eles: Pepe (ex-Real Madrid), Maurício Lemos (Atlético-MG), Rafael Tolói (Atalanta), Yerry Mina (Cagliari) e Luan Peres (Santos). Mas e agora? Quem está livre no mercado para reforçar a zaga? O Lance! traz cinco opções para o Cruz-Maltino. Confira abaixo.

SIMON KJAER

Kjaer é um experiente zagueiro dinamarquês de 35 anos que fez a carreira toda na Europa. O jogador chegou a atuar ao lado de Ibrahimovic, PH Ganso, Diego Ribas, Cavani e outros nomes importantes no futebol.

ÚLTIMO CLUBE: Milan (Itália).

Kjaer esteve por seis anos no futebol italiano (Foto: AFP)

WALLACE

Wallace é natural do Rio de Janeiro, mas foi revelado pelo Cruzeiro em 2013. Pela equipe mineira, o zagueiro conquistou o Campeonato Brasileiro de 2014. O jogador tem passagens pelo Monaco (França) e Lazio (Itália), além de outros clubes de menor expressão. A maior sequência na carreira foi no time italiano.

ÚLTIMO CLUBE: Al Ittihad Kalba (Emirados Árabes Unidos).

Wallace tem passagem pela Lazio, da Itália (Foto: Gerard Julien/AFP)

MARLON

Ainda nesta temporada, Marlon vestiu a camisa de um rival do Vasco: o Fluminense. Foi a volta do cria de Xerém após fazer toda a carreira no futebol europeu. No entanto, a passagem pelo Tricolor não deixou saudade.

ÚLTIMO CLUBE: Fluminense.

Marlon tem quatro jogos pelo Fluminense no Brasileirão de 2024 (Foto: Marcelo Gonçalvez/Fluminense F.C.)

ÁLVARO GONZÁLEZ

Álvaro González é um nome que pode gerar sentimentos distintos. Primeiramente, trata-se de um zagueiro espanhol que já jogou ao lado de Dimitri Payet no Olympique de Marseille.

Por outro lado, Álvaro González foi alvo de uma polêmica com Neymar Jr. Numa partida entre PSG e Olympique de Marseille. O astro brasileiro acusou o zagueiro de o insultar de "macaco, filho da p***".

O caso demorou para ser solucionado, e Álvaro González foi absolvido por "falta de provas convincentes". O zagueiro espanhol sempre negou as acusações. Payet chegou a mostrar apoio ao companheiro de clube.

As lutas do Vasco não são uma novidade. Com isso, Álvaro González é um nome polêmico em razão deste contexto. Mesmo que o zagueiro tenha sido absolvido.

ÚLTIMO CLUBE: Al-Qadisiyah (Arábia Saudita).

Álvaro González enfrentou Neymar no PSG (Foto: Franck Fife/AFP)

JOEL MATIP

Matip é um zagueiro camaronês que fez a carreira num dos maiores clubes da Inglaterra: o Liverpool. O jogador foi revelado pelo Schalke 04 na temporada 2008/2009 e foi comprado pelos Reds em 2016/2017. Além disso, é um nome que tem a conquista da Champions League no currículo.

ÚLTIMO CLUBE: Liverpool (Inglaterra).

Matip conquistou a Champions com o Liverpool (Foto: Divulgação)