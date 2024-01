Por fim, Adson falou sobre o reencronto com antigos companheiros e amigos, João Victor e Lucas Piton. Os três fizeram base no Corinthians e subiram juntos para o profissional da equipe. O atacante afirma que a amizade fora dos gramados ajuda no entrosamento e que deseja construir essa relação também com o restante do elenco do Vasco.