As mudanças foram colocadas em prática na vitória sobre o Grêmio, mas elas foram apenas uma parte no processo de formação do time. Neste mesmo jogo, Paulinho, Orellano e Gabriel Pec foram titulares, enquanto Vegetti, recém-chegado, estreou com gol ao entrar no segundo tempo, ganhando naquele momento a condição de centroavante do Vasco.