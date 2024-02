O único desfalque, entre os titulares, para o confronto contra o Volta Redonda, seria Paulo Henrique, suspenso pelo terceiro amarelo. Além disso, o volante argentino Sforza já está regularizado no BID e pode estrear com a camisa Cruz-Maltina já no domingo. Com isso, o técnico argentino deve apostar no time titular, mas poupar alguns jogadores no decorrer da partida.