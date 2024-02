Sforza desembarcou no Rio de Janeiro na última quinta-feira (15). ele passou por exames médicos antes de ser anunciado, mas já havia assinado o contrato antes da viagem. O Cruz-Maltino pagará ao Newell's US$ 5 milhões (R$ 24,6 milhões) por 80% do passe do atleta, além de mais U$1 milhão (R$ 4,92 milhões) em bônus por metas.