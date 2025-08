Em má fase, Vasco tem semana decisiva para as pretensões na temporada

Sem vencer há sete partidas e tendo sido vazado em seis desses jogos, o Vasco tem uma semana decisiva para suas pretensões na temporada. Na quinta-feira (7), o time recebe o CSA em São Januário precisando vencer por qualquer resultado para avançar às quartas de final da Copa do Brasil. Se tropeçar, restará ao clube apenas a disputa do Brasileirão, em que briga na parte de baixo da tabela.

Superar a equipe alagoana, contudo, não parece ser uma tarefa fácil para os cariocas. O Vasco não vence em São Januário desde 27 de maio, quando bateu o Melgar por 3 a 0 pela Copa Sul-Americana. Desde então, foram três partidas, com dois empates (Grêmio e Independiente del Valle) e uma derrota (Bragantino).

Mas, considerando todos os jogos, são sete partidas consecutivas sem vencer. O último triunfo do Vasco foi sobre o São Paulo, no Morumbis, por 3 a 1, em 12 de junho. Depois disso, foram três derrotas e quatro empates.

A última derrota aconteceu no sábado (2), quando o time do técnico Fernando Diniz sofreu 3 a 2 para o Mirassol, fora de casa, pelo Brasileirão. Ao final da partida, Diniz avaliou a atuação do Vasco como positiva e creditou a derrota a falhas pontuais.

— O jogo não teve nenhuma surpresa. Foi equilibrado. Talvez o empate seria o mais justo pelo o que aconteceu no jogo. Falhamos mais do que deveria, o Mirassol soube aproveitar e acabou ganhando o jogo — disse o técnico.

Vasco tem desfalque importante na zaga

Fernando Diniz não fez referências específicas a falhas, mas uma delas se referia ao primeiro gol do Mirassol, quando Mauricio Lemos falhou na saída de bola.

Lemos, contudo, deverá ser titular diante do CSA. Isso porque o titular João Victor foi expulso no confronto de ida e é desfalque certo. Assim, Lemos deve compor a zaga ao lado de Lucas Freitas. Uma alternativa para Diniz é recuar Hugo Moura.