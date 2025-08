Casimiro cita Flamengo e manda recado para Pedrinho após derrota do Vasco

O Vasco perdeu para o Mirassol por 3 a 2 no Campeonato Brasileiro na noite do último sábado (2). Após a partida, Casimiro Miguel, vascaíno roxo, citou os reforços do Flamengo e mandou um recado ao presidente Pedrinho, do Vasco.

Negueba, Chico da Costa e Alesson marcaram para os donos da casa, enquanto Puma Rodríguez e Vegetti descontaram para os cariocas. Com o resultado, o Mirassol pulou para a 5° colocação, e o Vasco ficou em 16°.

Após a partida, na CazéTV, Casimiro mandou um recado para o presidente do Vasco, Pedrinho, e fez um pedido. Ele ainda citou os jogadores do Flamengo como exemplo.

- Os cara (Flamengo) contrataram quatro bonecos. Eu só quero um. Eu não quero Saúl, Samuel Lino, só quero um bonequinho. Dois zagueiros, Pedrinho. Se endivida, velho. Vai dar m*&$#.

Casimiro durante sua transmissão no Youtube (Foto: Reprodução / Youtube)

Como foi a derrota do Vasco, do presidente Pedrinho, no Brasileirão

Mirassol e Vasco fizeram um primeiro bastante disputado, mas de poucas chances de gol. O time carioca teve mais volume de jogo, e partiu dos pés de Philippe Coutinho as melhores oportunidades. O meia teve boa chance aos 33, em tentativa de calcanhar, mas foi em seu clássico chute em curva da entrada da área que o Vasco quase abriu o marcador. Foi aos 44 minutos, mas Walter fez boa defesa. O Mirassol, por sua vez, teve uma única oportunidade clara, em chute de Edson Carioca.

continua após a publicidade

Fernando Diniz voltou para o segundo tempo com Thiago Mendes na vaga de Hugo Moura. O Vasco recomeçou com controle de jogo, mas a coisa começou a desandar aos 5 minutos. Foi quando Negueba recebeu a bola de fora da área e chutou rasteiro; Daniel Fuzato tentou encaixar, mas deixou a bola passar: Mirassol 1 a 0.

A partir daí, o Vasco passou a acelerar as ações de jogo, e para um time que se propõe a trocar passes desde a grande área isso pode ser fatal a qualquer erro. E ele apareceu aos 12, quando Lemos errou o passe, o Mirassol escapou em contragolpe e Chico da Costa ampliou.

Os 2 a 0 pareciam prenúncio de um novo tropeço do Vasco. Mas aí o time reagiu, e teve como protagonista um jogador muito contestado pela torcida: Pumita Rodríguez. O lateral descontou de cabeça aos 20, e deu assistência para o gol de Vegetti quatro minutos mais tarde. Mas, quando tudo se encaminhava para uma noite heróica, Alesson decidiu: aos 37, o atacante recebeu passe da direita no segundo pau e, livre, definiu o placar.