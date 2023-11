Ramón Díaz não ficou feliz com a partida que fez o Vasco na vitória sobre o América-MG, por 2 a 1 , em São Januário. O técnico cruz-maltino afirmou que estava decepcionado com o desempenho em campo.

Estou muito decepcionado com a equipe, pois não é a forma que trabalhamos. Com certeza, todos estão contentes com o resultado, mas no futebol, para salvar um time, é preciso jogar bem, é preciso interpretar de outra maneira, é preciso ter outro ritmo, outra dinâmica e outra pressão. Estamos trabalhando há muito tempo e a equipe falhou, por isso estou bastante preocupado porque, mesmo com a vitória, a luta ainda não terminou. Faltam muitas partidas e certamente vamos corrigir tudo isso

— disse Ramón Díaz.