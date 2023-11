As eleições presidenciais do Vasco da Gama terminaram com vitória da chapa Sempre Vasco. Pedrinho, ex-jogador do clube, foi eleito o próximo presidente vascaíno, com mais de 1000 votos de diferença em relação a seu adversário. Leven Siano. Seu braço direito na campanha, Felipe, técnico do Volta Redonda, celebrou a conquista do ex-companheiro.