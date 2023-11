Apesar da dificuldade do Athletico-PR, na Ligga Arena, Ramón Díaz lamentou o empate do Vasco. O treinador argentino afirmou que faltou capricho aos seus jogadores para vencer a partida, que terminou em 0 a 0. Para Díaz, o gramado artificial atrapahou a atuação do Cruz-Maltino.