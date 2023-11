O jogo movimentado na Ligga Arena não se traduziu em gols, e Athletico-PR e Vasco ficaram no empate em 0 a 0, em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Furacão desperdiçou chances claras no primeiro tempo e não conseguiu repetir o ímpeto na segunda etapa. O Cruz-Maltino também levou perigo, mas se mostrou satisfeito com o resultado. Foi a primeira vez que o Vasco pontuou no gramado sintético do adversário paranaense.