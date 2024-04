Ramón Díaz fala sobre 777 e cita relação com Mattos no Vasco: ‘Difícil’

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/04/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Ramón Díaz falou, pela primeira vez, sobre a saída do ex-diretor de futebol do Vasco, Alexandre Mattos, e sobre encontro com o Josh Wander, fundador e CEO da 777 Partners, empresa dona da SAF do clube. Após a vitória do Cruz-Maltino sobre o Grêmio no domingo (14), pela primeira rodada do brasileirão, o técnico argentino celebrou a reunião que teve com o empresário e criticou a relação com Mattos.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

- Foi uma reunião muito importante com eles. Nunca tivemos a possibilidade de ter um diálogo direto. A intermediação com o (Alexandre) Mattos era bastante complicada, bastante difícil. Não chegamos ao resultado mais rápido. Foi uma reunião muito boa. Fomos mais diretos para resolver situações difíceis do clube. Situações que podem melhorar rápido. Não vamos seguir cometendo erros. Vamos nos reunir a cada 15 dias, ter um diálogo mais direto com todos os dirigentes – comentou Ramón Diaz, após vitória do Vasco sobre o Grêmio, em São Januário.

Emiliano e Ramón Díaz, que falou sobre 777 e Alexandre Matos após Vasco s Grêmio (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Mais Vasco!