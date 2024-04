Vasco vence o Grêmio em tarde de homenagens a Dinamite e estreia no Brasileirão

David celebra gol pelo Vasco diante do Grêmio (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/04/2024 - 18:36 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco da Gama venceu o Grêmio por 2 a 1 neste domingo (14), em São Januário, na estreia dos times no Brasileirão 2024. Os gols do Cruz-Maltino foram marcados por David e Mateus Carvalho, enquanto Gustavo Martins descontou para o Imortal. Com isso, os cariocas somam os primeiros três pontos no Campeonato Brasileiro, e os gaúchos seguem zerados.

A partida foi marcada por homenagens a Roberto Dinamite, que completaria 70 anos no último sábado (13). Em campo, o Vasco construiu o placar durante o primeiro tempo com ótima atuação. No segundo, o Grêmio equilibrou as coisas e chegou a descontar, mas não foi o suficiente para tirar os três pontos do Gigante.

⚽ COMO FOI A PARTIDA?

Logo no ínicio de jogo, aos nove minutos, Kannemann se se chocou com Mateus Carvalho e desabou no gramado. O zagueiro do Grêmio precisou ser substituído por concussão e deu lugar a Gustavo Martins, que em seu primeiro lance disputou com Rossi dentro da área. O árbitro assinalou pênalti, as voltou atrás após revisão no VAR. A jogada, porém, não fez falta ao Cruz-Maltino, que abriu o placar com David. Ainda antes do intervalo, Mateus Carvalho ampliou.

Na segunda etapa, o Grêmio conseguiu equilibrar a partida e teve boas chances logo na volta do vestiário. O Imortal conseguiu seu gol com Gustavo Martins, mas a pressão gaúcha perdeu força e o Vasco controlou a posse a partir do meio do segundo tempo, confirmando os três pontos

Homenagem a Roberto Dinamite feita pela torcida do Vasco, que venceu o Grêmio na estreia do Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

📆 O QUE VEM POR AÍ?

O Vasco volta a campo na quarta-feira (17), às 19h, diante do Red Bull Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid. No mesmo dia e horário, o Grêmio recebe o Athletico, na Arena. Ambos os jogos são válidos pela segunda rodada do Brasileirão.