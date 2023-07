O técnico Ramón Díaz foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está apto para estrear pelo Vasco, no próximo domingo, contra o Athletico-PR, em São Januário. O treinador argentino comandará um time brasileiro pela primeira vez, já que no Botafogo não chegou a estar na beira do campo por causa de um problema de saúde.