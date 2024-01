- Payet está se adaptando muito bem ao Vasco, ele gosta do Vasco, gosta como treina e trabalha o clube. E está se adaptando ao Rio. Está sendo protagonista, que é o que queremos. Além dele, todos estão sendo protagonistas. Com 10 criamos muitas situações, nos faltou um pouquinho mais de tranquilidade e concretizar jogadas que foram muito claras. Estamos acompanhando muito a evolução dele. No último jogo, entrou no segundo tempo e foi muito bem. Os jogadores que chegaram estão se adaptando. Estamos contentes, uma lástima que não vencemos por toda a gente que veio hoje, mas eles viram que o Vasco vai ser protagonista - completou.