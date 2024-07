Rafael Paiva responde sobre assumir o Vasco: ‘Cada vez mais pronto’

Rafael Paiva completou o seu quarto jogo seguido à frente do Vasco (Foto: Reprodução / VascoTV)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/07/2024 - 23:37 • Rio de Janeiro (RJ)

O técnico interino do Vasco, Rafael Paiva, concedeu entrevista coletiva, nesta quarta-feira, após a vitória por 2 a 0, em cima do Fortaleza, pela 14 rodada do Campeonato Brasileiro. O comandante se posicionou sobre a sua expectativa de assumir o time do Vasco nas próximas rodadas:

- Me sinto cada vez mais pronto. Estou sempre à disposição do Vasco e me sinto pronto para o que o Vasco achar que deve ser, seja um jogo, dois jogos, ou a sequência toda. Estou para ajudar, e me sinto cada vez mais confiável para fazer o que eu acredito com a equipe, com os jogadores, então a sinergia tá sendo muito boa - respondeu Rafael.

Outro assunto abordado foi se o treinador pretende superar a campanha que o Vasco fez no Campeonato Brasileiro do ano passado:

- A gente não merece estar no Z-4. Estamos trabalhando muito para isso, a gente tem se esforçado muito para sair cada vez mais do Z-4, e eu acho que a gente tem equipe para brigar lá em cima. Mas temos que ter cautela. É continuar trabalhando para a gente ir buscar passo a passo.

- O mais importante é o Vasco jogar, voltar ao DNA do que é o Vasco, do que a gente acredita que seja, e ir pontuando - completou o técnico.

Após mais uma boa atuação de Vegetti com a camisa do Vasco, Rafael Paiva falou sobre a importância de ter o camisa 9 no elenco:

Vegetti foi o destaque do Vasco na vitória contra o Fortaleza (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

- Ele fez mais um grande jogo. É um jogador que eu percebo que está se desenvolvendo dentro do Vasco. Eu acho que ele não é só mais um jogador que fica ali de pivô, ali de um nove que fica entre os dois zagueiros. Achei no jogo hoje que ele se movimentou bastante, já caiu pelos corredores laterais.

- Além da equipe, estar buscando outras formas de fazer o gol, outros caminhos do gol, eu acho que o Vegetti está evoluindo nesse sentido. Ele tem contribuído muito defensivamente e está em um nível muito top - finalizou o treinador.