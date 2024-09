Rafael Paiva comenta sobre momento de Rayan no Vasco: ‘Tem que ser cobrado’

Rafael Paiva demonstrou confiança em Rayan, mas cobrou atleta por erro em Vasco x Palmeiras (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/09/2024 - 19:42 • Brasília (DF)

Técnico do Vasco, Rafael Paiva cobrou o jovem Rayan por conta do erro que custou a derrota para o Palmeiras, no Brasileirão. O comandante afirmou que o atleta tem condições de elevar seu nível de desempenho.

- A partir do momento em que eles (jovens da base) pisam no profissional, eles serão cobrados como profissionais. O Rayan já tem experiência, muita capacidade física, potente, tem uma finalização muito forte. A gente viu que ele evoluiu nesse processo. Ele foi infeliz mais uma vez com um erro que nesse nível de jogo custa muito caro. Mas ele tem que ser cobrado igual a qualquer jogador. Ele tem capacidade técnica, tática e física para suportar qualquer jogo do profissional.

Na etapa iniciar, o jovem errou um passe e entregou uma bola nos pés de Flaco López, do Palmeiras. O centroavante recebeu livre, entrou na área e estufou as redes de Léo Jardim para decretar o triunfo do Verdão.

Recentemente, Rayan foi expulso na etapa inicial do jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Athletico-PR e complicou sua equipe na partida. Apesar disso, o Vasco superou as adversidades e conquistou uma classificação nos pênaltis.