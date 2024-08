Quem pode substituir Coutinho no Vasco contra o Atlético-GO, pela Copa do Brasil?

Philippe Coutinho desfalca o Vasco diante do Atlético-GO, pela Copa do Brasil (Foto: Fernando Moreno/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/08/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Com uma lesão muscular, Philippe Coutinho é desfalque do Vasco para o confronto decisivo contra o Atlético-GO, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Por conta disso, o técnico Rafael Paiva precisará encontrar uma nova solução no elenco para substituir o camisa 11.

No último fim de semana, o craque foi poupado e iniciou a partida contra o RB Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro, no banco de reservas. O atleta entrou apenas no segundo tempo e atuou por cerca de 26 minutos.

O nome escolhido para substituir Coutinho no Vasco deve ser o de Payet, que foi titular diante da equipe de Bragança Paulista, no sábado (3). Desde a chegada do camisa 11, o ex-jogador de Liverpool e Barcelona nunca iniciou um jogo ao lado do francês.

Payet é o favorito para substituir Coutinho na Copa do Brasil (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

Caso Rafael Paiva opte por uma outra solução, o comandante tem o jovem JP no elenco, que faz diversas funções no meio de campo. Embora o atleta tenha tido boas atuações vindo de trás, o jogador também tem condições de fazer a função de um armador.

Provável escalação

O substituto de Coutinho deve jogar ao lado de Hugo Moura e Matheus Carvalho, que tem sido uma dupla consistente e favorita para Rafael Paiva. No ataque, Vegetti será o centroavante e o camisa 99 deve ter as companhias de Adson e David.

Confira a provável escalação do Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo, Lucas Piton, Hugo Moura, Mateus Cocão, Payet, Adson, David e Vegetti.