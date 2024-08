Coutinho sofre lesão e não joga Vasco x Atlético-GO, pela Copa do Brasil

Coutinho em ação pelo Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/08/2024 - 16:07 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco anunciou nesta segunda-feira (5) que o meia Phillipe Coutinho sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda. Após sentir um desconforto durante o treinamento da equipe, o jogador realizou um exame de imagem nesta manhã, que confirmou a contusão.

Com isso, o jogador está fora do duelo contra o Atlético-GO, em São Januário, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No duelo de ida, as equipes empataram em 1 a 1.

Coutinho foi preservado pelo técnico Rafael Paiva no último sábado (3), contra o RB Bragantino, e iniciou o confronto no banco de reservas. O meia entrou no decorrer da segunda etapa e atuou por cerca de 26 minutos.

Assim, a tendência é que Dimitri Payet seja o escolhido pela comissão técnica para assumir a vaga de Coutinho, assim como no duelo contra o Massa Bruta, pelo Brasileirão.

Anunciado pelo Vasco em julho, Coutinho chegou por empréstimo válido até o meio de 2025. Cedido pelo Aston Villa, da Inglaterra, ele possui vínculo com o clube inglês até julho de 2026.

Coutinho será desfalque no Vasco para o duelo contra o Atlético-GO, pelas oitavas de final da Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Títulos de Phillipe Coutinho na carreira

Em sua carreira, Coutinho conquistou o Campeonato Brasileiro Série B (2009), Mundial Sub-20 (2011), Copa Itália (2010/2011), Supercopa da Itália (2010/11), Copa do Rei (2017/18), Supercopa do Rei (2018), duas La Liga (2017/18 e 2018/19), Bundesliga (2019-20), Copa da Alemanha (2019-20), Champions League (2019-20) e Copa América (2019).

Desde que assinou com o Vasco,o meia disputou quatro partidas, sendo duas como titular. No entanto, ainda não venceu após seu retorno ao futebol brasileiro (dois empates e duas derrotas).