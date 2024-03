Quem foi Eurico Miranda, ex-presidente do Vasco?

Eurico Miranda foi um dos maiores personagens da história do Vasco (Foto: Paulo Fernandes/Vasco.com.br)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/03/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Embora Eurico Miranda tenha falecido há cinco anos, o nome do cartola segue sendo lembrado por amantes do futebol e torcedores de diversos clubes. Ex-presidente do Vasco, o dirigente construiu uma relação fervorosa com o Cruz-Maltino e é dono de frases muito polêmicas.

RELAÇÃO COM O VASCO

Além da relação como torcedor, Eurico começou a trabalhar no Vasco no cargo de diretor de cadastros. E não demorou a protagonizar sua primeira polêmica no clube. Quando o presidente Reinaldo de Matos Reis estava prestes a ter seu mandato cassado, a falta de energia em São Januário adiou a votação. A reportagem de "O Globo" mostrou a razão do adiamento: o jovem Eurico, já nomeado vice de patrimônio, foi flagrado desligando as luzes.

Eurico Miranda, aos poucos, foi crescendo politicamente na Colina. Apoiou Medrado Dias no Conselho Deliberativo do clube. E em 1979, com a criação da chapa União Vascaína, firmou-se como um dos integrantes mais fortes em São Januário.

Embora tenha perdido duas eleições para Antônio Soares Calçada, Miranda firmou-se de vez em um cargo importante no Vasco no decorrer da década. Como vice de futebol, ele contribuiu para uma das negociações mais polêmicas da época, que foi a de Bebeto quando o atacante atuava no Flamengo.

A equipe, conhecida como SeleVasco e que tinha nomes como Acácio, Luiz Carlos Winck, Marco Antônio Boiadeiro, Tita e Sorato, foi a primeira que o dirigente ajudou a montar para elevar o clube ao nível de campeão brasileiro.

Como vice de futebol, Eurico foi responsável por diversos títulos do Vasco (Divulgação)

PRESIDÊNCIA DO VASCO

Como vice de futebol, Eurico Miranda conquistou muito sucesso no Vasco, tendo alcançado o tricampeonato carioca entre 1992 e 1994. Além disso, o dirigente foi responsável pela montagem do elenco que venceu a Libertadores, em 1998, e o Brasileirão, em 2000.

Eleito presidente do Vasco em 2001, Eurico Miranda não repetiu a média de títulos em cargos anteriores. Em seu primeiro mandato, ele se notabilizou de vez por suas provocações ao rival Flamengo (definindo o clássico como um "campeonato à parte") e por criar frases de efeito.

Em 2003, o dirigente obteve seu único título em sete anos de gestão: o Campeonato Carioca. Regido por Marcelinho Carioca e Petkovic, o Vasco derrotou o Fluminense por 2 a 1 na decisão do Maracanã.

Em 2006, Eurico Miranda voltou a vencer as eleições, desta vez superando Roberto Dinamite. No entanto, a chapa de oposição conseguiu a anulação do processo por irregularidades, e a decisão judicial exigia uma nova eleição.

Contrariado com a determinação, Eurico arrastou o quanto pôde a convocação de novas eleições. Somente em 2008, houve o pleito, sem sua presença, no qual Roberto Dinamite chegou ao poder. Em meio ao turbilhão político, o Vasco amargou seu primeiro descenso.

Eurico Miranda foi presidente do Vasco e responsável por frases de efeitos (Divulgação)

VOLTA AO VASCO

Por conta dos anos de de pesadelo do Cruz-Maltino desde o primeiro rebaixamento e ao enfraquecimento de Roberto Dinamite, Eurico Miranda voltou à presidência do Vasco em 2014. Tendo como slogan a frase "O respeito voltou!", o mandatário prometeu fazer com que o clube evoluísse.

Contudo, após um início de 2015 promissor e com fim de jejum de títulos no Carioca, a equipe afundou na zona de rebaixamento no Brasileirão. A equipe amargou o descenso. No ano seguinte, sob o comando de Jorginho, voltou à elite na terceira colocação da Série B e ainda se sagrou bicampeão carioca.

Em um 2017 de início oscilante, o Vasco conquistou a Taça Rio, último título de Eurico como presidente. A equipe obteve a vaga na Copa Libertadores, ao ficar em sétimo lugar no Brasileirão. No pleito eleitoral do Vasco, Eurico Miranda chegou a ser reeleito, mas surgiu um novo escândalo: a irregularidade em uma das urnas e a acusação de que havia sócios-fantasmas, que levou o processo para a Justiça.