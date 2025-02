Quem é Loide Augusto, próximo de ser novo reforço do Vasco?

Formado no Sporting e com passagens por Farense, Mafra e Alanyaspor, Loide Augusto está próximo de se tornar novo reforço do Vasco. Aos 24 anos, o ponta angolano vê a oportunidade como uma grande chance em sua carreira.

Com menos de 100 jogos em partidas profissionais, Loide Augusto é um atleta destro que atua com mais frequência como um extremo pelo lado direito. No entanto, o angolano já fez a mesma função pela esquerda, além de ter atuado em algumas ocasiões como lateral-direito.

Em sua curta carreira, o atacante conquistou destaque pela primeira vez em 2022/2023 com a camisa do Mafra, que disputava a segunda divisão de Portugal. Nesse período, o atleta marcou seis gols e contribuiu com três assistências, o que representa 19,5% dos gols da equipe naquela temporada.

Devido as boas atuações, Loide Augusto chamou a atenção do Alanyaspor, da Turquia, e se transferiu em 2023/2024. Em pouco mais de um ano e meio no clube, o atacante vinha sendo peça central da equipe, disputou 48 partidas, balançou as redes cinco vezes e contribuiu com sete assistências.

No entanto, Loide Augusto também acumula polêmicas em sua carreira antes de chegar no Vasco para reforçar a equipe de Fábio Carille. O jogador possui apenas sete aparições pela Angola por ter sido expulso da seleção devido a uma agressão ao goleiro Kadú Monteiro durante os treinos para a Copa Africana de Nações em 2024.

Apesar disso, Loide Augusto não escondeu o desejo de vestir a camisa do Vasco e atuar pela primeira vez no Brasil. Em uma live nas redes sociais, o atleta clamou para que o Alanyaspor facilitasse uma negociação e caiu nas graças do torcedor.

Em um elenco com carências de peças e com muitas lesões, o angolano chega para brigar por uma vaga no time titular. Chegando como uma aposta, o atleta de 24 anos espera aproveitar a chance de ouro e fazer valer a pena o investimento.