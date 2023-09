Após a sua queda para a segunda divisão em 2009, o Vasco da Gama voltou mais forte em 2010, se manteve na elite e montou um timaço para a temporada 2011. O dia 8 de junho de 2011 é inesquecível para os torcedores do Gigante da Colina. o clube não vencia um título nacional desde o João Havelange de 2000, o grito estava entalado na garganta do torcedor e foi solto após um jogo memorável diante do Coritiba, em pleno Couto Pereira, que terminou com a derrota para o coxa por 3 a 2. O gol salvador de Eder Luis, no primeiro jogo em São Januário, garantiu o troféu.