Pumita Rodríguez se emociona e dedica gol pelo Vasco a Izquierdo: ‘Foi para ele’

Escrito por Lance! • Publicada em 30/08/2024 - 09:18 • Rio de Janeiro

Autor do gol de empate do Vasco, que venceu o Athletico-PR por 2 a 1, de virada, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o lateral Pumita Rodríguez homenageou o zagueiro Izquierdo, que faleceu na última terça-feira (27). O jogador sofreu um mal súbito, em partida entre Nacional-URU e São Paulo pela Libertadores.

O defensor exibiu a camisa com o nome do uruguaio em suas costas e dedicou o gol ao compatriota dos tempos de Nacional.

- Joguei com Izquierdo, fico muito emocionado porque é um amigo, companheiro. Queria mandar um abraço para a família dele, não quero falar muito que fico muito emocionado. Esse gol foi para ele (Izquierdo). - relatou Pumita Rodríguez

Durante a partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores, Izquierdo perdeu o equilíbrio e caiu desacordado no gramado, levando os atletas das duas equipes ao desespero. Imediatamente, o atendimento médico foi chamado, e o jogador deixou o gramado de ambulância, rumo ao Hospital Albert Einstein.

O zagueiro deu entrada com parada cardíaca e precisou ser reanimado pela equipe médica com uso de desfibrilador. O estado de saúde do atleta foi piorando a cada boletim médico diário divulgado pelo hospital, sempre com uso de ventilação mecânica e com quadro neurológico crítico.

Depois de vencer em casa na copa nacional, o Vasco volta a entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino enfrenta o Vitória neste domingo (1). A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Barradão.