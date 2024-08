Ex-técnico do Vasco relembra reforço pedido por Eurico Miranda: ‘Fazia gol no Flamengo’

Eurico Miranda pediu contratação de Riascos em 2017 porque o jogador "fazia gol no Flamengo" (Foto: Paulo Fernandes/Vasco)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/08/2024 - 05:45 • Rio de Janeiro (RJ)

Técnico com duas passagens pelo Vasco, Zé Ricardo recordou uma história curiosa envolvendo Eurico Miranda, ex-presidente do clube. Durante conversa no "Mundo GV", o treinador relembrou o pedido do dirigente para a contratação do atacante Duvier Riascos. O ex-mandatário do Cruzmaltino pediu a chegada do jogador porque o mesmo "fazia gol no Flamengo".

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Ele era um cara muito detalhista, mas nunca me pediu para botar A ou B (no time). Só uma vez ele me pediu para contratar um jogador, que era um atacante que fazia gol no Flamengo. Ele falou: "Ele faz gol no Flamengo e estão oferecendo, tem problema?". A gente realmente estava precisando de um camisa 9 e trouxemos o Riascos de volta - disse Zé.

A cena ocorreu em 2017, na primeira passagem de Zé Ricardo pelo Vasco e na segunda de Riascos pelo Cruzmaltino. Na primeira passagem pelo clube carioca, entre 2015 e 2016, o jogador havia marcado três gols contra o Rubro-Negro. Ao todo, o atacante colombiano jogou 75 partidas pela equipe, com 20 gols marcados e quatro assistências concedidas.