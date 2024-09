Presidente do Vasco, Pedrinho rebate Textor e chama empresário de mentiroso: ‘Me incomoda’

Pedrinho rebateu recentes declarações de John Textor e afirmou defender o Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/09/2024 - 15:15 • Rio de Janeiro (RJ)

Presidente do Vasco, Pedrinho segue em rota de colisão com John Textor, dono da SAF do Botafogo, por conta da questão do Fair Play Financeiro. O ex-jogador afirmou que defenderá seu clube e criticou o empresário norte-americano em entrevista ao "Canal Igor Rodrigues".

- O Vasco não vai ficar fora de nenhum debate sobre o futebol. Essas reuniões são mensais e debatem diversos aspectos. O Fair Play financeiro foi um dos assuntos. Me assustou muito o Textor falar, porque eu nunca falei sobre isso. O Textor defende SAF, eu defendo o Vasco. Ele tem que se preocupar com o Botafogo e não com o Vasco. Enquanto eu for presidente, toda vez que ele me citar ou citar o Vasco, ele terá uma resposta à altura. Ele não sabe de 1% do que acontece em São Januário, todas as coisas mentirosas que ele falar ele terá resposta. Me incomoda porque eu nunca fiz nada para ele.

O mandatário também revelou como está cuidando das economias do Vasco desde a saída da 777 Partners, que era a responsável pelo aporte financeiro nos últimos anos. Pedrinho afirmou que a Copa do Brasil tem contribuído e afirmou a possibilidade de negociar um ativo até o fim do ano.

- A gente pegou a grande parte das dívidas e renegociou. O clube também gera suas próprias receitas para começar a rodar. A gente foi passando de fase na Copa do Brasil e isso ajuda, e tem a possibilidade de negociar um ativo para fechar o ano e chegar em 2025 sem ter nenhuma receita adiantada. É o nosso objetivo para poder se reorganizar e seguir.

Em busca de assegurar mais um dinheiro, o Vasco entra em campo contra o Athletico-PR, nesta quarta-feira (11), em busca de uma vaga na semifinal da Copa do Brasil.