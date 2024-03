Presidente do Vasco, Pedrinho estipula prazo para início das obras em São Januário

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/03/2024 - 19:12 • Rio de Janeiro (RJ)

Em coletiva de imprensa, Pedrinho, Presidente do Vasco, conta detalhes sobre o projeto de reforma de São Januário. O mesmo ainda ressaltou o seu desejo de iniciar as obras até o final do ano.

- E nos melhores dos sonhos, isso não é uma promessa, é um desejo, que a gente consiga iniciar as obras no final do ano. Esse é o nosso desejo. A gente se empenha nisso quase que 24 horas pra que isso aconteça. Mas temos que respeitar todos os trâmites e burocracias para a obra sair - disse Pedrinho.

Pedrinho, Presidente do Vasco em coletiva de imprensa (Foto: Armando Paiva/Raw Image)