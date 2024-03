Emiliano Díaz pede para que parem de comparar o Vasco de 2024 com o de 2023: ‘Aconteceu no ano passado’

Emiliano Díaz concedeu uma entrevista coletiva nesta segunda-feira (25) (Foto: Leandro Amorim/Vasco)







Escrito por Isabelle Favieri e Matheus Guimarães • Publicada em 25/03/2024 - 19:16 • Rio de Janeiro (RJ)

Emiliano Díaz, auxiliar técnico do Vasco, concedeu uma entrevista coletiva uma semana após a eliminação do Campeonato Carioca. O argentino contou que o grupo sentiu a derrota no estadual, mas pediu para que parassem de comparar o Cruz-Maltino de 2023 com o de 2024.

Estão sempre com as mesmas perguntas comparando o que aconteceu o ano passado com esse ano. É outro Vasco, é outro Vasco — pediu Emiliano Díaz. E completou:

- Não podemos sempre falar sobre o que aconteceu no ano passado, acabou essa parte. Temos outro time, outra estrutura, o Vasco está crescendo. Não é porque aconteceu no ano passado que vai acontecer nesse ano também, não é assim. Estamos cansados disso. Quando jogamos na Copa do Brasil, também ouvimos que ia acontecer o que aconteceu no ano passado. Não, não aconteceu. Então temos que deixar isso um pouco.

- Temos que melhorar um monte de coisa, estamos melhorando aos poucos. Acho que (o tempo sem jogos) é produtivo para a parte física e afinar um par de coisas que queremos. Esperamos arrancar bem no Brasileirão, estamos muito confiantes. Mas o que vai acontecer não nos atormenta, porque vamos errar outra vez, é normal errar. Não justifica o que aconteceu outro dia. Nós, como comissão técnica, achamos que foi uma das piores coisas que fizemos, estamos muito doídos com isso. E temos que botar a cara quando erramos. É assim.

O auxiliar técnico do Vasco também evitou de falar sobre a relação com o ex-diretor de futebol, Alexandre Mattos. Ambos não tinham uma boa relação.

O que aconteceu com Alexandre… Tudo que tinha que falar eu falei internamente, não vou falar nada sobre o que aconteceu. Mas internamente vamos continuar trabalhando, temos que seguir adiante. O Vasco está acima de todos, está acima do Ramón, do diretor. Temos que trabalhar para colocar o Vasco onde merece estar.

Vasco deu um treino aberto à imprensa (Foto: Isabelle Favieri/Lance!)

🎙️ MAIS RESPOSTAS DE EMILIANO DÍAZ:

PROMESSA DE TÍTULO?

- A gente nunca prometeu título. Prometemos que íamos brigar até o fim. O que aconteceu outro dia não é normal, mas vamos brigar até onde tivermos possibilidade. Tem que saber que tanto a comissão técnica, o Lúcio e sobretudo os jogadores vamos dar a vida pelo Vasco. Como aconteceu no ano passado, onde fizemos história. De nove pontos para cá era muito difícil, e eles que fizeram isso. Vamos dar a vida até o último momento. Foi o que nos fez ficar no Vasco, então que a torcida acredite até o fim. Essa é a mensagem

PAYET

- Aqui todo mundo sabe da qualidade do Dimi, é diferenciado. No ano passado foi difícil para ele, veio de um período grande sem jogar e precisava se adaptar ao futebol brasileiro. Hoje temos um dos melhores camisas 10 do país e estamos muito contentes com isso. Ele tem que seguir melhorando, a briga interna é grande. Mas estamos muito contentes com ele.

- Tem que ver nas estatísticas quantas vezes o Dimi toca na bola por dentro e quantas toca por fora. Na recuperação ele tem que ocupar um certo espaço taticamente, mas tem liberdade total para jogar onde quiser da metade do campo para frente. As estatísticas dizem que ele foi um dos maiores assistentes e sempre pelo lado direito, lado esquerdo, por todos os lados. Nunca fixamos o Dimi em um só espaço. Quando tem a bola, ele tem liberdade absoluta para jogar onde quiser.

REFORÇOS

- A janela fechou, mas temos uma possibilidade grande. Já estamos trabalhando com o Lúcio, com a equipe do scout, temos opções das quais precisamos e estamos confiantes de que vão chegar. Depois, todos sabem como é o futebol brasileiro, como vamos ter dificuldade. É a liga com mais partidas no mundo, então vai acontecer de ter dificuldade. Estamos preparando todo mundo porque, como aconteceu no ano passado, todos vão ter oportunidade. Estamos confiantes de que os reforços vão chegar. É outro Vasco, posso assegurar que é outro Vasco. Quando a gente chegou tinha dificuldade, e hoje, apesar de precisarmos de uma ou outra peças, estamos confiantes de que vai ser um grande ano. Ramón falou hoje, e eu falei também outra vez: os únicos responsáveis pela derrota (contra o Nova Iguaçu) somos Ramón e eu, os únicos. Não é que o time está mal, não. Nós que erramos. O que acontece é que, quando os grande erram, tem outra magnitude. Ramón [e um grande, erramos, mas temos que botar a cara e seguir trabalhando.

- Com o Lúcio já temos uma grande relação, é um cara que ama muito o Vasco. Temos uma relação direta tanto com ele quanto com o scout. Queremos o melhor para o Vasco, temos linha direta com o Lúcio e estamos muito confiantes, como disse antes.

PROTESTOS DA TORCIDA

- Normal a torcida ficar mal, não poderia acontecer o que aconteceu, foi culpa nossa. Mas o grupo está muito fechado. Depois do que vivemos no ano passado, ali passamos dificuldade de verdade. Ganhava, ganhava e não saíamos nunca. Parecia que não podíamos perder, não podíamos empatar. Estamos acostumados com essa dificuldade. Em uma semana ser Guardiola e na outra… E o mesmo acontece com o time, o time está preparado com isso. A união que vemos aqui dentro é uma das coisas mais bonitas que já vivemos nessa profissão. Vivemos tantas dificuldades que não fomos só nos, mas nossas famílias. O grupo está muito unido. Que erremos, que a torcida fique chateada com a gente, mas nós vamos seguir trabalhando e estamos muito unidos. Se temos problemas, resolvemos aqui. Em qualquer família tem isso, somos 30. Com o estafe, somos uns 60, então é normal. Mas tudo se resolve aqui, o Vasco é família. Se sofremos, sofremos juntos. Se disfrutamos, disfrutamos juntos. É assim.