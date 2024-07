Presidente do Atlético-GO esclarece polêmica de ingressos para a torcida do Vasco

(Foto: Paulo Marcos / Atlético-GO)







Publicada em 31/07/2024 - 07:00

Atlético-GO e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (31), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Durante a semana, os torcedores do Cruz-Maltino reclamaram do preço e da dificuldade para adquirir um dos ingressos para a partida. Nesta terça-feira (30), o presidente do Dragão, Adson Batista, falou sobre a polêmica ao Canal 'Atenção Vascaínos'.

— Sobre negócio de ingresso, o Vasco vai ter o espaço dele que é muito mais que 10% e os ingressos estão praticamente esgotados. A única coisa que nós dificultamos foi pra cambista. Teve cambista demais explorando muito as pessoas. Então foi somente isso. Nossa relação com o Vasco é a melhor possível. Tudo foi respeitado, eu sou legalista, tudo foi respeitado. Aqui a torcida do Vasco é tão grande no Centro-Oeste que compra tudo rápido. Nós deixamos nas 48 horas para evitar cambista. Não tem nada demais! — Explicou Adson.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Atlético-GO e Vasco (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO X VASCO

OITAVAS DE FINAL (IDA) - COPA DO BRASIL

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 31 de julho de 2024, às 21h30;

📍 Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO);

📺 Onde assistir: Globo, Sportv, Premiere e Amazon Prime;

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (FIFA-RS);

🚩 Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Lucio Beiersdorf Flor (RS);

🖥️ VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

ATLÉTICO-GO (Técnico: Vagner Mancini)

Ronaldo; Maguinho, Adriano Martins, Alix Vinicius e Guilherme Romão; Baralhas e Freitas; Shaylon, Janderson e Luiz Fernando; Rodriguez.

VASCO (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho, Philippe Coutinho, Adson e David; Vegetti.