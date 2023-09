Por ser mais experiente, Jair sai na frente para jogar nesta função mais recuado. O jogador perdeu espaço após a chegada de Paulinho e não saiu do banco de reservas na derrota para o Palmeiras. Barros corre por fora, já que não joga desde a derrota do Vasco para o Flamengo, no dia 5 de junho. O jovem de 19 anos ficou quase dois meses parado por causa de uma lesão muscular. Com Ramon Díaz, foi relacionado nos últimos quatro jogos, mas não foi utilizado pelo treinador.