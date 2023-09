O Vasco está se preparando para a disputa do Campeonato Carioca de 2023. A equipe só entra na segunda fase do torneio, a Taça Guanabara, junto com Botafogo, Flamengo, Fluminense e os quatro melhores classificados na fase preliminar. Neste ano, o Cruz-Maltino foi eliminado na primeira eliminatória do Brasileirão A3, terceira divisão nacional, para o Pérolas Negras.