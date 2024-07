Pedrinho sobre Payet: ‘Só sai do Vasco se quiser’

Copiar Link

Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 12/07/2024 - 00:33 • Rio de Janeiro (RJ)

Dimitri Payet também foi um tópico abordado por Pedrinho com a imprensa após a apresentação de Philippe Coutinho. O presidente do Vasco contou que o camisa 10 só sai do clube se ele quiser. Confira no player acima.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Pedrinho concedeu entrevista após a apresentação de Coutinho (Foto: Reprodução/Lance!)

O Payet só sai se ele quiser. Não sai por nenhum critério técnico ou diretivo. Criaram uma relação de dificuldade minha e do Payet que não existe. A gente torce para que ele se recupere, para que ele esteja sempre em forma e que desempenhe. Se vai jogar um ou os dois (Payet e/ou Coutinho) é decisão do Paiva. A minha obrigação é dar estrutura para que ele volte. Se ele é uma decisão dele. Não vai partir de mim — afirmou Pedrinho. E emendou:

- Ele é um grande jogador. Preciso dele animado, motivado, treinando, querendo e exijo isso tudo dele e dos outros. Ele tem que estar satisfeito e feliz por estar no Vasco. Não tenho interesse em perde-lo. A não ser que ele tenha interesse em sair.

Dimitri Payet tem sido o principal jogador do Vasco antes da chegada de Philippe Coutinho. Agora, o meia francês vai poder dividir a responsabiliade com o camisa 11.

Além disso, Payet é um dos principais destaques do Vasco desde o início do ano. No entanto, o camisa 10 convivido com lesões nos últimos meses. Com isso, o jogador não está conseguindo ter sequência com a camisa cruz-maltina na temporada.

Payet ficou de fora das partidas contra o Internacional e o Corinthians (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Na próxima partida, o Vasco volta a entrar em campo para enfrentar o Atlético-GO, na quarta-feira (17), às 19h, no Estádio Antônio Accioly. O jogo será válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.