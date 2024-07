Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/07/2024 - 16:37 • Rio de Janeiro (RJ)

O presidente do Vasco, Pedrinho, retrucou John Textor, dono do Botafogo, sobre as declarações a respeito da 777 Partners. Segundo o dirigente cruz-maltino, o empresário estadunidense "mexeu em um campo que não tem conhecimento" e que a antiga sócia da SAF vascaína "descumpriu diversas coisas" do contrato. Confira no player acima.

Pedrinho é o presidente do Vasco (Foto: Matheus Guimarães/Lance!)

Com muito respeito ao Textor, ele mexeu em um campo que ele não tem conhecimento. Falou que a 777 não descumpriu nada, descumpriu diversas coisas — rebateu Pedrinho. E completou:

- Ele não tem acesso ao contrato. Então o juiz que deu a liminar está errado? De fora, as pessoas vão falar coisas que não sabem como falaram diversas vezes, como eu apanhei. Respeito muito os aspectos que ele abordou na entrevista. E eu não fico chateado com isso, outras pessoas também opinaram de forma equivocada. Brevemente vocês também vão entender mais sobre o caso. Mas meu respeito por ele é grande - finalizou o presidente do Vasco

Textor considera "ruim" o que aconteceu com a 777 Partners no Vasco (Foto: Mateus Bonomi/AGIF)

🤔 O QUE JOHN TEXTOR DISSE SOBRE A 777 PARTNERS?

- Conhecendo os investidores por trás da 777, eu penso que o que aconteceu de errado no Brasil pode ser bem ruim para o país. Porque o clube social foi até o tribunal e tomou o controle do clube. Ele pode até estar certo sobre os problemas na 777, mas acho que deveriam ter esperado até a 777 violar alguma cláusula do acordo.

- O dinheiro por trás da 777 ainda está lá e é muito bem capitalizado. É uma grande empresa de seguros. Se eles escolherem cumprir com o contrato, eles têm todos os recursos financeiros para isso. Logo que começaram a surgir os problemas com a 777 ao redor do mundo, esse grupo assumiu o controle da 777 e eles estão preparados para cumprir as obrigações.

- Tem uma coisa estranha que acontece no Brasil, estranha na perspectiva de um americano, que as pessoas podem ir a um juiz em uma sessão secreta e dizer "Veja, é muito claro o que estamos dizendo". E as outras partes não são convidadas para se defender, e o juiz toma uma decisão os colocando no comando do clube. Isso é insano. Tem um legítimo investidor multibilionário por trás do Vasco. O cara que deu o dinheiro à 777 e que efetivamente é o proprietário dos ativos agora.