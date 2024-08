Pedrinho hasteia bandeira do Vasco em São Januário no dia do aniversário do clube

Pedrinho, presidente do Vasco da Gama (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/08/2024 - 09:33 • Rio de Janeiro

Em comemoração do aniversário de 126 anos do Vasco da Gama, o presidente Pedrinho hasteou a bandeira cruz-maltina em São Januário, na manhã desta terça-feira, dia 21 de agosto. A Alvorada é uma tradição realizada em todos os aniversários do clube carioca.

- Vamos todos cantar de coração, a Cruz de Malta é o meu pendão. 💢❤️Sobre os peitos leais, vascaínos, brilha a Cruz gloriosa de Malta. Corações varonis, leoninos, que o amor pelo Vasco inda exalta. - escreveu o Vasco no dia de seu aniversário, em suas redes sociais.

Além disso, o Gigante fará outra comemoração de seus 126 anos com o show “Vamos todos cantar de coração”, que retorna ao calendário do clube em 2024 depois de 13 anos. O clube fará uma homenagem aos primeiros participantes que se foram e trará uma nova seleção de artistas, dessa vez investindo na diversidade musical, com ritmos que embalam os torcedores cruzmaltinos em todas as regiões do país.

A line-up do show de aniversário dos 126 anos do Vasco já está fechada e traz nomes como Lexa, Teresa Cristina, BK’, Kevin O Chris, Delacruz, Tico Santa Cruz, Gabi Melim, Sambarreira, Sérgio Loroza, Junior Vianna, Luiza Andrade, Bob Rum e Chico Chico. Donos do hit do momento “A Barreira vai virar Baile”, MC Darlan e Miguel Misso também serão atrações.